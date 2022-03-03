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"فوكس نيوز": دوي انفجار بالقرب من السفارة الروسية في واشنطن

أخبار العالم

AP
مقر السفارة الروسية في واشنطن
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أفادت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية بأن دوي انفجار سمع في المنطقة التي يقع فيها مقر السفارة الروسية في العاصمة واشنطن.

وذكرت أن الشرطة الأمريكية استجابت لـ"انفجار مزعوم سمع في غلوفر بارك في واشنطن العاصمة، بالقرب من موقع السفارة الروسية"، مشيرة إلى أنه "لا توجد معلومات رسمية حول سبب الانفجار، الذي ورد أنه سمع أيضا في كاثيدرال هايتس، والذي قد يكون ناتجا عن انفجار محول كهربائي".

هذا ووصل ضباط إنفاذ القانون وجهاز المخابرات إلى مكان الحادث ويعملون على تفتيش المنطقة.

المصدر: "فوكس نيوز"

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