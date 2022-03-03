وحدات الجيش الأوكراني تترك وراءها مدرعة بريطانية الصنع

لا تزال القوات الأوكرانية المنسحبة من منطقة دونباس تترك في ميدان القتال مختلف المعدات الحربية.

ومع الدبابات والمدافع وعربات "بي إم بي" سوفيتية الصنع العديدة ظهرت في ميدان القتال نماذج متروكة من معدات الناتو، وبينها على سبيل المثال مدرعة AT105 Saxon التي توصف بأنها أكره وأضعف مدرعة حربية في العالم .

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وإنها لا تتميز بمظهر خارجي كريه فحسب بل وبمواصفات ضعيفة. ونظرا لأن الجيش البريطاني افتقر في مطلع الثمانينيات إلى ناقلات أفراد مدرعة مدولبة حديثة فإن الخيار وقع على مدرعة AT105 Saxon التي بدأت الصناعة البريطانية في إنتاجها.

ولم تعجب بالطبع تلك المدرعة الجنود البريطانيين. لكن لم يكن لديهم أي شيء بديل. وبلغ وزن المدرعة 11 طنا، سرعتها القصوى 96 كلم/ساعة، قوة المحرك 160 حصانا، ما يمكّن العربة من السير إلى مسافة 510 كلم. وتضم أسلحتها رشاشا واحدا فقط عيار 7.62 ملم.

ودروعها خفيفة لا يمكن أن تتصدى للرصاص. ولا توجد فيها أية مقاومة للألغام. واستخدمت ناقلات الأفراد المدرعة من هذا النوع في أفغانستان والبوسنة والعراق حيث أظهرت ميلا إلى الانقلاب، لذلك تم إخراجها عام 2008 من قوام الجيش البريطاني وأرسلت نحو 100 مدرعة مشطوبة إلى إفريقيا وسلمت 70 مدرعة لأوكرانيا حيث تم تزويدها برشاشات "دوشكا" و"بي كا إم".

المصدر: روسيسكايا غازيتا