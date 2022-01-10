اختتام اختبارات مدرعة "آتليت" الروسية الحديثة

نجحت مدرعة "آتليت" الروسية الجديدة في الخضوع للاختبارات الحكومية وسيبدأ إنتاجها الصناعي المتسلسل بعد صياغة قرارات بهذا الشأن.

أعلن ذلك مدير عام مؤسسة " شركة الصناعة العسكرية " الروسية، ألكسندر كراسنيتسكي. وقال إن المدرعة ستنتج في مصلحة وزارة الدفاع، لكنه لم يستبعد أن تلفت العربة المدرعة اهتمام أجهزة أمنية أخرى.

إقرأ المزيد

وأضاف أن العمل على تجهيز المدرعة من أسرة "آتليت" بأسلحة مختلفة قد بدأ، وضمن تلك الأسلحة برج مدرع متحكم فيه عن بعد.

وقد شارك في الاختبارات الحكومية نموذجان من المدرعة، وبينها العربة متعددة المهام خماسية الأبواب التي لا تمتلك أسلحة خاصة بها. ويطلق أفرادها النيران من نوافذ في جسم العربة وبرج مدرع دوار صغير الحجم. وهناك أيضا المدرعة ثلاثية الأبواب التي ستستخدم لتنفيذ المهام الخاصة، وقد تم تزويدها برشاش عيار 12.7 ملم، ورشاش "كورد" الثقيل وقاذف القنابل الأوتوماتيكي ورشاش "بيتشينيغ" عيار 7.62 ملم.

وقال، كراسسوفيتسكي إن "آتليت" هي في واقع الأمر عربة "تيغر" من الجيل الثاني والتي تتميز بأمان فائق وظروف الراحة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا