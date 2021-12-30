بنغلاديش تشتري مروحيات "صياد الليل" الروسية بدلا من "آباتشي" الأمريكية

تعتبر مروحيات "مي – 28 إن إي" (صياد الليل) الروسية في الوقت الراهن من أفضل المروحيات الحربية في العالم ولا مثيل لها من حيث التسليح والقدرة على البقاء.

وأفادت وسائل الإعلام بأن وزارة الدفاع في بنغلاديش قد أبدت اهتماما بها، علما بأن انتباهها كان أولا مركزا على مروحيات AH-64 Apache. أمريكية الصنع.

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وذلك بسبب عملية مستمرة لإدراج تعديلات على تصميم "صياد الليل" الروسي وأسلحته.

وليست هناك معلومات دقيقة عن عدد المروحيات التي يريد جيش بنغلاديش شراءها. لكن حتى عدد قليل منها يمكن أن يرفع إلى حد بعيد القدرة القتالية لأسطول المروحيات في البلاد.

وقد أفاد منتدى "الجيش – 2021" العسكري التقني الروسي بأنه تم تكييف "صياد الليل" على صاروخ " إم 123" التابع لمنظومة خريزانتيما" المضادة للطائرات التي يبلغ مدى عملها 10000 متر. أما الصاروخ المذكور فصار بمقدوره خرق الدروع متعددة الصفائح وأجهزة الحماية الدينامية لأحدث الدبابات القتالية في الجيوش الأجنبية.

ويمكن أن تستخدم مروحيات " مي – 28" المطوّرة كذلك صواريخ "اتاكا – بي" المضادة للدبابات. ومن أجل مكافحة الطائرات المحلقة على ارتفاع منخفض والطائرات من دون طيار تم تزويد "صياد الليل" المطوّر بمنظومة "ستريليتس".

وهناك كذلك مدفع سريع الرماية عيار 30 ملم والصواريخ غير الموجّهة عياري 80 ملم و130 ملم.

وقد بلغت السرعة القصوى للمروحية 300 كلم/ساعة، ارتفاعها الأقصى 5600 متر.

المصدر: روسيسكايا غازيتا