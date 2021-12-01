لأول مرة.. نسخ قابلة للتصدير من مروحيتي "مي – 28" و"كا – 52" الروسيتين تزودان بصاروخ متعدد المهام

ستحصل مروحيتا" مي – 28 إن إم" ( صياد الليل) و"كا – 52 إم" الروسيتان الضاربتان على صاروخ موجّه متعدد المهام من طراز "إزديلي – 305 إي".

وسيسمح هذا الأمر برفع القدرة القتالية لهاتين المروحيتين اللتين تصدّران إلى بلدان أخرى.

Aleksey Kudenko

وقال النائب الأول لمدير عام شركة " الأنظمة فائقة الدقة" الروسية، سيرغي ميخايلوف، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية قال إن الصاروخ المذكور أصبح أول سلاح متعدد المهام تستخدمه المروحيات الحربية في روسيا وخارجها. وبمقدوره إصابة كل الأهداف في ميدان القتال.

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وأوضح، ميخايلوف، أن المروحيات الروسية كانت تستخدم سابقا نموذجيْن من الصاروخ المذكور يخصص أحدهما لتدمير الأهداف المدرعة. أما ثانيهما فيخصص لتدمير بقية الأهداف.

يذكر أن صاروخ "إزديلي – 305 إي" تم تصميمه في مكتب" كولومنا" للتصاميم. وتم الكشف عنه لأول مرة في "منتدى الجيش – 2021". ويبلغ مدى عمل الصاروخ 14500 متر.

المصدر: روسيكايا غازيتا