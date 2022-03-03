"روس كوسموس" تشترط ألا تستخدم الأقمار الصناعية "وان ويب" لأغراض عسكرية

طالبت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية من الحكومة البريطانية بأن تخرج من مساهمي شركة "وان ويب" من أجل أن ينجح إطلاق الأقمار الصناعية البريطانية المخطط لتحقيقه في 5 مارس الجاري.

جاء ذلك في بيان صحفي نشرته الأربعاء 2 مارس المؤسسة الفضائية الروسية. وجاء في البيان أن التخلي عن إطلاق الأقمار الصناعية لن يؤدي إلى خسائر مالية لأن الجانب البريطاني قد دفع ثمن تصنيع الصواريخ ووحدات التسريع.

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فيما يتعلق بالأقمار الصناعية التي تم نقلها إلى مطار "بايكونور" الفضائي ستبقى هناك إلى أن يتم حل المشكلة.

وأوضح ناطق باسم "روس كوسموس" أن شركة "وان ويب" لا تملك في الوقت الراهن صواريخ أخرى يمكن أن تطلق أقمارها الصناعية إلى مدار الأرض. أما الجانب الروسي فإنه جاهز لتنفيذ التزاماتها كلها مع شرط تقديم الجانب البريطاني ضمانات قانونية.

ولم تستبعد "روس كوسموس" أن يستخدم صاروخ "سويوز" لإطلاق أقمار صناعية أخرى. أما وحدة التسريع "فريغات" فيمكن استخدام وقودها لغاية 10 أغسطس المقبل.

يذكر أن مدير عام "روس كوسموس" دميتري روغوزين أعلن أن مؤسسته لن تطلق صاروخ "سويوز" مع الأقمار الصناعية التابعة لشركة "وان ويب" البريطانية ما لم تتلق ضمانات استخدامها لأغراض مدنية فقط.

المصدر: تاس