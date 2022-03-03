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لافروف: سيتم إيجاد حل للوضع في أوكرانيا

وزير إسرائيلي تعليقا على العقوبات ضد روسيا: نحن في الجانب الغربي

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وزير إسرائيلي تعليقا على العقوبات ضد روسيا: نحن في الجانب الغربي
Globallookpress
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علق وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هيروفيتس حول منحى الحكومة الإسرائيلية تجاه فرض عقوبات ضد روسيا على خلفية توتر الأوضاع في أوكرانيا.

وقال الوزير: "لم نصل إلى هناك بعد. ستنظر الحكومة في كل شيء، لم نتلق بعد مثل هذا الاقتراح. هناك عقوبات غربية ونحن في الجانب الغربي. نحاول استغلال العلاقات مع روسيا. بطريقة تقلل من العنف".

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ويعتزم الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية تشديد العقوبات وفرض سلسلة من العقوبات الجديدة ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة التي ينفذها الجيش الروسي في أوكرانيا. 

المصدر: RT

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