وزير إسرائيلي تعليقا على العقوبات ضد روسيا: نحن في الجانب الغربي

علق وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هيروفيتس حول منحى الحكومة الإسرائيلية تجاه فرض عقوبات ضد روسيا على خلفية توتر الأوضاع في أوكرانيا.

وقال الوزير: "لم نصل إلى هناك بعد. ستنظر الحكومة في كل شيء، لم نتلق بعد مثل هذا الاقتراح. هناك عقوبات غربية ونحن في الجانب الغربي. نحاول استغلال العلاقات مع روسيا. بطريقة تقلل من العنف".

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נצטרף לסנקציות על רוסיה? השר @NitzanHorowitz טוען אצל @efitriger: "אנחנו עוד לא שם. הממשלה תשקול כל דבר, עוד לא הובאה אלינו הצעה כזו. יש עיצומים מערביים ואנחנו בצד המערבי. מנסים לנצל את הקשר עם רוסיה בצורה שתפחית את האלימות"

(צילום: אבשלום ששוני, פלאש90) pic.twitter.com/zRpIpbfNeu — גלצ (@GLZRadio) March 3, 2022

ويعتزم الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية تشديد العقوبات وفرض سلسلة من العقوبات الجديدة ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة التي ينفذها الجيش الروسي في أوكرانيا.

المصدر: RT