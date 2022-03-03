سفير روسيا بأنقرة: نقدر التزام تركيا باتفاقية "مونترو"

قال السفير الروسي لدى أنقرة أليكسي يرخوف، إن موسكو تقدر موقف تركيا في الالتزام باتفاقية "مونترو" الخاصة بالمضائق على خلفية التطورات في أوكرانيا.

وأكد يرخوف أن اتفاقية "مونترو" تهم الجانب الروسي أيضا عن كثب، مضيفا: "يجب أن أقول أيضا إننا نقدر موقف تركيا تجاه حماية اتفاقية مونترو والالتزام بها، فهي وثيقة مهمة من وثائق القانون الدولي".

وأشار إلى "أننا على اتصال مستمر مع السلطات التركية فيما يتعلق باتفاقية مونترو واستخدام المضائق"، و"أؤمن بإمكانية الوصول معا إلى وضع يمكن أن تتحقق فيه جميع مصالحنا وكل رغباتنا".

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين عقب اجتماع للحكومة، إن بلاده عازمة على استخدام صلاحياتها النابعة من اتفاقية "مونترو" بخصوص عبور السفن من المضائق، بـ"شكل يحول دون تصعيد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا".

وأعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده أخطرت جميع الدول بألا ترسل سفنها الحربية من أجل عبور المضائق التركية.

وتسمح اتفاقية مونترو للمضائق البحرية الموقعة عام 1936 بمرور السفن الحربية التابعة للدول غير المشاطئة للبحر الأسود، من مضيقي الدردنيل والبوسفور، بشرط إشعار تركيا بالمرور قبل 15 يوما، والبقاء في البحر الأسود لمدة لا تتجاوز 21 يوما.

المصدر: "الأناضول"