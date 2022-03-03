مسؤول برازيلي سابق: العقوبات ضد روسيا ستخلق مشاكل للعالم كله

يرى وزير الخارجية والدفاع البرازيلي الأسبق، سيلسو أموريم، أن العقوبات التي تفرضها الدول الغربية على روسيا لن تأتي بنتيجة مرغوب فيها وستخلق مشاكل للعالم كله.

ونقلت صحيفة "Globo"، أمس الأربعاء، عن تصريح أموريم قوله: "أنا ضد العقوبات. إنها لن تحل المشكلة بل ستخلق مشاكل للعالم كله. وما نحتاج إليه هو الحوار". وعبر عن اعتقاده أن هذا الحوار يجب أن يشارك فيه "من سيستمع الرئيس (الروسي) فلاديمير بوتين إليه، ربما الصين".

ويرى الدبلوماسي أن سياسة العقوبات ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية للأسمدة، ونتيجة لذلك ارتفاع الأسعار العالمية للأغذية. وأضاف: "لن تأتي العقوبات بأي نتائج عملية باستثناء أن هدفها هو إضعاف بوتين وزعزعة استقراره. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بعد ذلك: ماذا بعد ذلك؟"

أطلقت روسيا في 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف "حماية الناس الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثماني سنوات"، حسبما صاغه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بوتين إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع السلاح من أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.

وردت الدول الغربية على تحرك موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا.

المصدر: تاس