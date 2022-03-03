الدفاع الروسية: تم تدمير 1612 منشأة عسكرية أوكرانية و 52 طائرة خلال العملية العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن تدمير 1612 منشأة عسكرية أوكرانية و 52 طائرة حتى الآن منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحفية اليوم، أن القوات المسلحة الروسية: "في المجموع، تم استهداف 1612 منشأة خلال العملية، بما في ذلك: 62 موقع تحكم ومركز اتصالات للقوات المسلحة الأوكرانية، و 39 من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز إس-300، وبوك إم-1 و52 محطة رادار".

وأضاف أن العملية العسكرية أسفرت كذلك حتى الآن عن تدمير 49 طائرة على الأرض و 13 طائرة في الجو، و606 دبابات ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و67 صاروخ، و 227 قطعة مدفعية ميدانية ومدافع هاون، و 405 وحدات من المركبات العسكرية الخاصة، و53 طائرة مسيرة.

المصدر: نوفوستي