مادورو يكشف سبب حظر الدول الغربية لـ "RT" و "Sputnik"

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن الغرب حظر قناة "RT" و "Sputnik" من البث لأنه يخشى أن يكتشف الأمريكيون والأوروبيون الحقيقة.

وأضاف مادورو: "ندين الحملة الإعلامية بأكملها (ضد روسيا). رأينا ما فعلوه مع RT، مع Sputnik. وهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كما يقولون ، مدافعون عن حرية التعبير".

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وتابع قائلا: "ممن يخافون؟ في ضوء اعتقادهم أنهم على حق، وأن لديهم القوة، فما الذي يخشونه؟.. يخافون أن المزيد من الأمريكيين والأوروبيين سيكتشفون الحقيقة من خلال RT و Sputnik، فهم يخشون ذلك. إنهم ضعفاء لأنهم يعلمون أن الرأي العام في الولايات المتحدة وأوروبا يبني رأيه النقدي(بناء على الوقائع) ".

المصدر: نوفوستي