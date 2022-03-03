خبير استراتيجي يكشف تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على مصر

قال رئيس مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عبدالمنعم السيد، إن "الحرب بين روسيا وأوكرانيا ستؤثر على مختلف الدول في العالم ومن بينها مصر".

وكشف السيد أن التأثير على مصر يتضمن 3 نقاط هي "القمح، ومصر سوف تستهلك من مخزونها حتى ديسمبر المقبل، وكذلك السياحة إذ يأتي 4.5 مليون سائح بإجمالي نحو 5 مليار دولار سنويا، وهذه قيمة مرتفعة جدا".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "DMC" المذاع على شاشة "dmc" أن مصر كانت تسعى لتحقيق أكثر من 13 مليار دولار من أموال السياحة التي حققتها في 2021.

وبين السيد أن الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا سيمثلون أزمة ثالثة لأن الدولة يجب أن تدرس حالتهم لاستيعابهم في الجامعات المصرية.

وأكد رئيس مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن "العالم يستعد لموجة جديدة من التضخم، خاصة أن روسيا وأوكرانيا يمثلون سلة غذاء العالم، وتصدر 169 مليار متر مكعب من الغاز الروسي لدول الاتحاد الأوروبي، وروسيا لديها أيضا مواد معدنية من النيكل والبلاتين الذي يدخل استخدامه في أشياء كثيرة".

وأشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي "يمكنها الحصول على الغاز من الولايات المتحدة الأمريكية أو شرق البحر المتوسط ولكن لن يجري تصدير أكثر من 30 مليار متر مكعب، وهذا يعد 7% من احتياجات الغاز، أو الحصول على الغاز من أمريكا وسيمثل فقط 50% من النسبة التي تريدها أوروبا".

المصدر: "الوطن"