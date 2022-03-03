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وزارة الدفاع تكشف معنى الرموز التي تحملها الآليات العسكرية الروسية في أوكرانيا

أخبار روسيا

وزارة الدفاع تكشف معنى الرموز التي تحملها الآليات العسكرية الروسية في أوكرانيا
Sputnik
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كشفت وزارة الدفاع الروسية معنى حرفين من ثلاثة حروف لاتينية كتبت على آليات القوات الروسية التي تنفذ العملية العسكرية في أوكرانيا.

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وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن حرف "Z" يعني "من أجل النصر"، فيما يعني حرف "V " المهمة ستنفذ، والقوة في الحق"، فيما لم يتم تحديد ما يرمز له الحرف "O".

وكانت وسائل الإعلام الغربية قد تناقلت عدة روايات لما ترمز له حروف كتبت بخط عريض باللون الأبيض على الآليات الروسية التي تشارك في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا والتي انطلقت فجر 24 فبراير بهدف حماية منطقة دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا.

هذا، وتواصل القوات الروسية لليوم الثامن عمليتها الخاصة لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد روسيا.

المصدر: RT

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