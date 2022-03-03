قديروف يعلن استيلاء القوات الشيشانية على قاعدة عسكرية كبرى في أوكرانيا (فيديو)

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، أن القوات الشيشانية احتلت قاعدة عسكرية كبرى في أوكرانيا، وقامت بدحر كتيبة تابعة للقوميين المتطرفين الأوكرانيين.

وأفاد بيان نشر في صفحة الرئيس الشيشاني على "تليغرام": "تواصل القوات الخاصة الشيشانية بقيادة حسين مجيدوف تحقيق النجاحات في العمليات الهجومية ضد "أنصار بانديرا" "القوميين"، فبمجرد ظهور مقاتلينا تسارع فيالق النازيين إلى الهرب، هذا طبعا في حال كان لديهم الوقت لذلك".

وقال القائد حسين إن "كتيبة كاملة من القوميين هزمت وفر أكثر من 2500 من "أنصار بانديرا" دون إبداء مقاومة".

وأضاف: "استولى مقاتلونا على أكبر قاعدة عسكرية في أوكرانيا".

Чеченские спецназовцы под руководством командира Хусейна Межидова pic.twitter.com/o7KhC1Kw3X — Mumpel (@Mumpel_) March 3, 2022

وأطلقت روسيا في 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف "حماية الناس الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثماني سنوات"، حسبما صاغه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بوتين إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع السلاح من أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.

وردت الدول الغربية على تحرك موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا.

المصدر: RT