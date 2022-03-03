بعد إزالتها كل المحتويات المتربطة بـ"RT" و"سبوتنيك".. "سبوتيفاي" تغلق مكاتبها في روسيا

أعلنت شركة "سبوتيفاي" الرائدة في البث الموسيقي أنها أغلقت مكاتبها في روسيا وأزالت من موقعها محتويات أنتجتها مؤسسات مملوكة من الدولة الروسية.

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وقالت "سبوتيفاي" في بيان أمس الأربعاء، إنها اتخذت هذه الخطوة ردا على "الهجوم غير المبرر على أوكرانيا"، على حد تعبيرها.

وأوضحت الشركة المدرجة في بورصة نيويورك ومقرها في ستوكهولم "لقد أغلقنا مكاتبنا في روسيا حتى إشعار آخر".

وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة أنها راجعت "آلاف حلقات البودكاست منذ بداية الحرب"، وحدّت من القدرة على العثور على ملفات بودكاست تملكها أو تديرها وسائل إعلامية مرتبطة بالدولة الروسية.

ولفتت "سبوتيفاي" إلى أنها أزالت في وقت سابق من هذا الأسبوع من أسواقها في الاتحاد الأوروبي ومناطق أخرى، كل المحتويات المتربطة بـ"RT" و"سبوتنيك".

بالمقابل أبقت الشركة خدمتها متاحة أمام المستخدمين الروس.

وقالت "نعتقد أنه من الأهمية بمكان أن تكون خدمتنا متاحة في روسيا من أجل تمكين تدفق عالمي للمعلومات".

المصدر: أ ف ب