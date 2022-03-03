كندا تفرض عقوبات على 10 موظفين في "غازبروم" و"روس نفط"

وسعت السلطات الكندية العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، لتضيف إلى القوائم أسماء 10 موظفين رئيسيين في شركتي "غازبروم" و"روس نفط"، حسب ما جاء في بيان لوزارة الخارجية الكندية.

وجاء في بيان الوزارة: ".. أعلن وزير الخارجية ميلاني جولي عن عقوبات جديدة بموجب لائحة الإجراءات الاقتصادية الخاصة (روسيا).. وتفرض هذه الإجراءات الجديدة قيودا على 10 ممثلين رئيسيين لشركتين مهمتين في قطاع الطاقة الروسي روس نفط وغازبروم".

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن هذه القيود تهدف إلى "ممارسة ضغط إضافي على القيادة الروسية" على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

إلى ذلك فرضت كندا ثلاث مجموعات من العقوبات الاقتصادية على روسيا في 22 و 24 و 26 فبراير الماضي، وأدرج اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف في قائمة العقوبات الكندية.

المصدر: تاس