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مصدر: إجلاء أكثر من 142 ألف شخص من دونباس إلى روسيا منذ 18 فبراير الماضي

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مصدر: إجلاء أكثر من 142 ألف شخص من دونباس إلى روسيا منذ 18 فبراير الماضي
Sputnik
مقاطعة روستوف، روسيا
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أفاد مصدر في الهيئات الروسية بأن عدد مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الذين تم إجلاؤهم إلى روسيا منذ 18 فبراير الماضي تجاوز 142 ألف شخص، بمن فيهم 5 آلاف خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

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ونقلت وكالة "تاس" عن المصدر، اليوم الخميس: "حتى صباح اليوم الخميس عبر 142,4 ألف شخص الحدود الروسية قادمين من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".

وأضاف: "بينهم أكثر من 88,7 ألف مواطن أوكراني وأكثر من 53 ألف مواطن روسي و646 مواطن من دول أخرى.

ويتواجد أكثر من 18,5 ألف شخص من المواطنين الذين تم إجلاؤهم من دونباس في 262 نقطة للإقامة المؤقتة في 23 منطقة روسية، فيما يعيش سائرهم في منازل أقربائهم وأصدقائهم في روسيا.

وقد أعلن رئيسا جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، دينيس بوشيلين وليونيد باسيتشنيك في 18 فبراير الماضي إجلاء سكان جمهوريتيهما إلى الأراضي الروسي بسبب التهديد المتزايد للأعمال العدائية من جانب أوكرانيا.

المصدر: تاس

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