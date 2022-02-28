عدد اللاجئين من دونباس إلى روسيا يزيد عن 127 ألف شخص

نقلت وكالة "تاس" عن مصدر أمني اليوم الاثنين أن عدد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين الذين تم إجلاؤهم إلى روسيا منذ 18 فبراير، تجاوز 127 ألف شخص.

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وأبلغت وكالات إنفاذ القانون تاس اليوم الاثنين أن عدد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الذين تم إجلاؤهم إلى روسيا منذ 18 فبراير قد تجاوز بالفعل 127000.

وقال المصدر: "حتى صباح اليوم 28 فبراير، عبر أكثر من 127 ألف شخص الحدود الروسية، يحمل حوالي 80 ألفا منهم الجنسية الأوكرانية، وأكثر من 47 ألفا الجنسية الروسية".

وأشار المصدر إلى أن أن معظم اللاجئين لم يطلبوا المساعدة في ترتيب الإقامة، مضيفا أن 21 منطقة في روسيا استضافت ما يقرب من 18.5 ألف لاجئ في 252 مركزا مؤقتا للإيواء.

وفي 18 فبراير، أعلن رئيس "دونيتسك الشعبية" دينيس بوشيلين ورئيس "لوغانسك الشعبية" ليونيد باسيشنيك بدء عملية إجلاء سكان الجمهوريتين إلى أراضي روسيا بسبب بالتهديدات الأمنية المتصاعدة جراء تصروفات القوات الأوكرانية في المناطق المجاورة الخاضعة لسيطرتها في دونباس.

المصدر: :تاس"