الطوارئ الروسية: إجلاء أكثر من 95 ألف شخص من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك إلى روسيا

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن عدد الذين تم إجلاؤهم من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك إلى روسيا منذ 18 فبراير الجاري تجاوز 95 ألف شخص.

وقال القائم بأعمال وزير الطوارئ في روسيا، ألكسندر تشوبريان: "أكثر من 95 ألف لاجئ من دونباس عبروا الحدود حتى صباح الأربعاء".

وأضاف تشوبريان في اجتماع مع الفروع الإقليمية لروسيا: "اليوم، حتى الساعة السادسة صباحا، عبر أكثر من 96 ألف شخص من الجمهوريات المجاورة للحدود الروسية".

وقال تشوبريان في اجتماع مع الفروع الإقليمية: "إنهم موجودون الآن في 12 كيانا روسيا في 230 نقطة إقامة مؤقتة. الآن هناك قطاران آخران لجلب المزيد".

في وقت سابق، أعلنت قيادتا جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن عمليات إجلاء مؤقت لمواطني الجمهوريتين إلى منطقة روستوف حفاظا على حياتهم، نتيجة للاعتداءات التي تقوم بها القوات الأوكرانية على أراضي الجمهوريتين.

المصدر: نوفوستي