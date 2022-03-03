الدفاع الروسية: إحدى دباباتنا تتعرض لهجوم بصاروخ "جافلين" الأمريكي وتستمر في تنفيذ المهمة

تعرضت دبابة روسية مشاركة في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا للهجوم من قبل منظومة "جافلين الأمريكية المضادة للدبابات.

tvzvezda.ru

وقد أصيب أفراد طاقم الدبابة برضوض خفيفة، لكنهم لم يغادروا المعركة واستمروا في تنفيذ المهمة الموكلة إليهم. أعلن ذلك يوم 2 مارس المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية العميد، إيغور كوناشينكوف.

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وقال: "خلال المعركة تعرضت دبابة روسية لهجوم صاروخ "جافلين" أمريكي الصنع، ما تسبب في إصابة أفراد طاقمها برضوض خفيفة، لكنهم لم يخرجوا من المعركة". وأوضح أن أفراد الطاقم استمروا بعد التأكد من أن سلامة دبابتهم وحالتها الجيدة في تنفيذ المهمة ودمّروا دبابتيْن أخريين للعدو بالنيران الدقيقة.

وقال كوناشينكوف إن القيادة العسكرية الروسية ستواصل تقديم معلومات موثوق بها حول شجاعة الجنود الروس.

يذكر أن دفعة أولى من منظومات الصواريخ الأمريكية المضادة للدبابات Javelin وصلت إلى أوكرانيا في 30 أبريل 2018.

ومن غير المعلوم إلى حد الآن عدد تلك الصواريخ في وحدات الجيش الأوكراني، مع العلم أن عددا كبيرا منها تم تدميرها في أولى أيام العملية العسكرية الخاصة في المستودعات بضربات دقيقة من الصواريخ الروسية فائقة الدقة بعيدة المدى.

المصدر: روسيسكايا غازيتا