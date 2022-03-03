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رئيس وفد التفاوض الروسي: لا تأجيل في موعد الاجتماع المقرر مع الوفد الأوكراني

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رئيس وفد التفاوض الروسي: لا تأجيل في موعد الاجتماع المقرر مع الوفد الأوكراني
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نفى رئيس وفد التفاوض الروسي والمساعد الرئاسي فلاديمير ميدينسكي، التقارير التي تحدثت عن تأجيل الاجتماع مع الوفد الأوكراني.

وأضاف ميدينسكي أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستجرى:" المفاوضات مع الوفد الأوكراني قد تبدأ في الساعة 15:00"، وأوضح أن مقترحات الجانب الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا تتكون من جوانب إنسانية وسياسية وعسكرية وتقنية.

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وعقدت الجولة الأولى من المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني حول الوضع في أوكرانيا في 28 فبراير بالقرب من الحدود البيلاروسية البولندية على ضفاف نهر بريبيات.

المصدر: نوفوستي، تاس

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