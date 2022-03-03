رئيس وفد التفاوض الروسي: لا تأجيل في موعد الاجتماع المقرر مع الوفد الأوكراني

نفى رئيس وفد التفاوض الروسي والمساعد الرئاسي فلاديمير ميدينسكي، التقارير التي تحدثت عن تأجيل الاجتماع مع الوفد الأوكراني.

وأضاف ميدينسكي أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستجرى:" المفاوضات مع الوفد الأوكراني قد تبدأ في الساعة 15:00"، وأوضح أن مقترحات الجانب الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا تتكون من جوانب إنسانية وسياسية وعسكرية وتقنية.

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وعقدت الجولة الأولى من المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني حول الوضع في أوكرانيا في 28 فبراير بالقرب من الحدود البيلاروسية البولندية على ضفاف نهر بريبيات.

المصدر: نوفوستي، تاس