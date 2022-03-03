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لافروف: البنتاغون قلق بشأن الوضع حول مختبرات الأسلحة الكيميائية والبيولوجية في أوكرانيا

مصدر يكشف لـRT تفاصيل اللقاء القادم بين الطرفين الروسي والأوكراني

أخبار العالم

مصدر يكشف لـRT تفاصيل اللقاء القادم بين الطرفين الروسي والأوكراني
Globallookpress
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قال مصدر لـRT إنه سيتم تغيير مكان المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني، ولكن ليس بعيدا عن الحدود البولندية الأوكرانية، وذلك في المنطقة الواقعة بين مدينتي غرودنو وبريست.

ووفق  المصدر: "الوفد الأوكراني ليس في عجلة من أمره، إنه يماطل لكسب المزيد من الوقت".

وعقدت الجولة الأولى من المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني حول الوضع في أوكرانيا في 28 فبراير بالقرب من الحدود البيلاروسية البولندية على ضفاف نهر بريبيات.

وفي 24 فبراير، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء عملية عسكرية في أوكرانيا. وذكر أن موسكو ستسعى جاهدة لنزع السلاح من أوكرانيا ، ودعا الجيش الأوكراني إلى إلقاء أسلحته وحذر من الرد الفوري في حالة محاولات التدخل من الخارج.

المصدر: RT

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