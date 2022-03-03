الدفاع الروسية تكشف عن "صياد الليل الخارق" في أجواء أوكرانيا

نشرت وزارة الدفاع الروسية على شبكة الإنترنت مقطع فيديو أظهر عمل نسخة مطوّرة نادرة من مروحية " مي – 28 إن إم" (صياد الليل الخارق) المقاتلة في أجواء أوكرانيا.

ويختلف تصميم "صياد الليل الخارق" عن "صياد الليل" الكلاسيكي بوجود رادار على شكل كرة يركّب فوق مروحته الرئيسية ويمكن التعرف على تلك المروحية بوجود هذا الرادار الكروي.

وقال مصدر في وزارة الدفاع الروسية أن مروحيات "ني – 28" وغيرها تصاحب تقدم وحدات الجيش الروسي.

يذكر أن الرادار الكروي الذي يركّب فوق المروحة الرئيسة للمروحية ونظام قيادتها المزدوجة يسمح بقيادة المروحية من قبل الطيار والملاح على حد سواء.

وتم تزويد "صياد الليل الخارق" كذلك بصاروخ " إر – 74" الحديث متعدد المهام القادر على توجيه ضربات إلى الأهداف الجوية والأرضية على حد سواء. ويمكن أن يتولى "صياد الليل الخارق " كذلك قيادة سرب من الدرونات.

يذكر أن مروحية "مي – 28 إن إم" قامت بأول تحليق لها عام 2016، ثم تم اختبارها في سوريا بمشاركة 12 مروحية من هذا النوع.

المصدر: روسيسكايا غازيتا