وكالة الفضاء الروسية: جميع المتخصصين الروس يغادرون مركز الفضاء في غويانا الفرنسية

أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس)، اليوم الخميس، أن آخر 56 موظفا في صناعة الصواريخ والفضاء الروسية غادروا مركز غويانا للفضاء في فرنسا.

وقال المكتب الصحفي للوكالة في بيان: "غادر جميع المتخصصين الروس مركز غويانا للفضاء. توجه آخر 56 موظفا في صناعة الصواريخ والفضاء الروسية ممن بقوا في قاعدة كورو الفضائية إلى روسيا".

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يذكر أن "روس كوسموس" كانت قد علقت التعاون الفضائي مع الوكالة الأوروبية وتخلت عن إطلاق صواريخ "سويوز – 2" من مطار "كورو" الفضائي في غويانا الفرنسية ردا على العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا.

المصدر: نوفوستي