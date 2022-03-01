 
مباشر

روغوزين يسخر من قدرة أوروبا على إطلاق أقمارها الصناعية من دون صواريخ روسية

الفضاء

روغوزين يسخر من قدرة أوروبا على إطلاق أقمارها الصناعية من دون صواريخ روسية
rusplt.ru
مدير عام "روس كوسموس" دميتري روغوزين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/si2k

سخر مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين من محاولات تقوم بها وكالة الفضاء الأوروبية لإطلاق أقمارها الصناعية من دون صواريخ روسية.

وقال في تدوينته على قناة "تليغرام" ساخرا: أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية بعد إلغاء إطلاق صواريخ "سويوز" الروسية أنها قادرة على إطلاق أقمارها الصناعية بصواريخها قيد التصنيع. لكن من أين ستأتي تلك الصواريخ"؟

إقرأ المزيد
صاروخ روسي سيحمل دفعة من أقمار OneWeb إلى الفضاء قريبا
صاروخ روسي سيحمل دفعة من أقمار OneWeb إلى الفضاء قريبا

وأوضحت وكالة الفضاء الأوروبية أنها تدرس إمكانية استخدام الصواريخ الأوروبية لإطلاق الأقمار الصناعية التي كان يفترض أن تطلقها صواريخ "سويوز"، والمقصود بالأمر، حسب الوكالة، الصواريخ الأوروبية القليلة التي تستخدمها حاليا، إضافة إلى صواريخ  Vega c وArian 6   المستقبلية.

وافترض، روغوزين، ربما أدهشت أوروبا كثيرا حين أعلنت عن استمرار التعاون مع "روس كوسموس" في مجال الفضاء.

يذكر أن "روس كوسموس" كانت قد علقت التعاون الفضائي مع الوكالة الأوروبية وتخلت عن إطلاق صواريخ "سويوز – 2" من مطار "كورو" الفضائي في غوانا الفرنسية ردا على  العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا.

 كما أعلنت أنها ستعيد طاقمها التقني من غوانا الفرنسية.

المصدر: تاس

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا