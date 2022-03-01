روغوزين يسخر من قدرة أوروبا على إطلاق أقمارها الصناعية من دون صواريخ روسية

سخر مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين من محاولات تقوم بها وكالة الفضاء الأوروبية لإطلاق أقمارها الصناعية من دون صواريخ روسية.

وقال في تدوينته على قناة "تليغرام" ساخرا: أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية بعد إلغاء إطلاق صواريخ "سويوز" الروسية أنها قادرة على إطلاق أقمارها الصناعية بصواريخها قيد التصنيع. لكن من أين ستأتي تلك الصواريخ"؟

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وأوضحت وكالة الفضاء الأوروبية أنها تدرس إمكانية استخدام الصواريخ الأوروبية لإطلاق الأقمار الصناعية التي كان يفترض أن تطلقها صواريخ "سويوز"، والمقصود بالأمر، حسب الوكالة، الصواريخ الأوروبية القليلة التي تستخدمها حاليا، إضافة إلى صواريخ Vega c وArian 6 المستقبلية.

وافترض، روغوزين، ربما أدهشت أوروبا كثيرا حين أعلنت عن استمرار التعاون مع "روس كوسموس" في مجال الفضاء.

يذكر أن "روس كوسموس" كانت قد علقت التعاون الفضائي مع الوكالة الأوروبية وتخلت عن إطلاق صواريخ "سويوز – 2" من مطار "كورو" الفضائي في غوانا الفرنسية ردا على العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا.

كما أعلنت أنها ستعيد طاقمها التقني من غوانا الفرنسية.

المصدر: تاس