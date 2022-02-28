صاروخ روسي سيحمل دفعة من أقمار OneWeb إلى الفضاء قريبا

أعلنت مؤسسسة "روس كوسموس" أن دفعة جديدة من أقمار OneWeb ستطلق على متن صاروخ روسي إلى الفضاء قريبا.

وفي مقابلة صحفية أجريت معه مؤخرا قال المدير العام لشركة Glavkosmos الروسية، دميتري لوسكوتوف: "في الخامس من مارس القادم من المخطط إرسال دفعة جديدة من أقمار OneWeb إلى الفضاء، الأقمار سيحملها صاروخ روسي من نوع سويوز، سيطلق من قاعدة بايكونور الفضائية".

It's exciting to see 36 of our satellites arrive in Kazakhstan ahead of our launch with @Arianespace next month 🛰️ https://t.co/ohnDPxhM85 — OneWeb (@OneWeb) February 16, 2022

وأضاف "المساهمون في OneWeb وهم ليسوا فقط من البريطانيين، فهناك حصة كبيرة من الشركة مملوكة من المساهمين الهنود والأوروبيين، أي أن الشركة هي عبارة عن مجموعة دولية، نعتقد أن من صالح الشركة مواصلة عمليات إطلاق أقمارها إلى الفضاء، لذا تلقينا معظم الموارد المالية اللازمة لعمليات الإطلاق باستخدام الصواريخ الروسية".

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وتأتي تصريحات لوسكوتوف بعد أن كان الاتحاد الأوروبي قد فرض قيودا على عدد من القطاعات المالية والتقنية بما فيها 64 هيئة روسية وكان من ضمنها مركز "بروغريس" الروسي لصناعات الفضاء، وفرضت قيود على وصول تلك القطاعات إلى الخدمات المالية كما تم تقييد تزويدها بالتقنيات اللازمة للصناعات الفضائية، وردا على تلك القيود أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية تعليق تعاونها مع الشركاء الأوروبيين فيما يتعلق بمسائل إطلاق صواريخ الفضاء من قاعدة "كورو" في غوايانا الفرنسية.

أما OneWeb فتخطط لإطلاق منظومة من الأقمار الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى الفضاء لتؤمن لمعظم مناطق الأرض شبكة إنترنت سريعة الأداء، وجرى إرسال أول 6 أقمار من هذه المنظومة إلى مدارات الأرض في 28 فبراير 2019 باستخدام صاروخ "سويوز" روسي أطلق من قاعدة كورو الفضائية.

المصدر: فيستي