آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /26.05.2023/
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي آخر تطورات الأحداث والتداعيات الميدانية والسياسية.
فولودين: الولايات المتحدة تعيش على حساب الدول الأخرى والدين القومي الأمريكي هرم احتيال مالي عالمي
سماع صوت انفجار في كراسنودار وأنباء عن التصدي لمسيرات أوكرانية معادية (فيديو+صور)
رئيس جنوب إفريقيا يؤكد تمسك بلاده بالحياد حول الأزمة الأوكرانية
موسكو: صفقة الحبوب واجهة لتصدير الحبوب الأوكرانية إلى الدول الغنية
الحكومة البريطانية لا تعترف بأن"المجاعة الكبرى" في أوكرانيا إبادة جماعية
صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية: أوكرانيا أرسلت جنودها إلى "مفرمة اللحم"