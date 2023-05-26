إعلام: الناتو يعتزم "إرضاء" أوكرانيا

قال موقع "Euractiv" إن حلف الناتو يعتزم الاقتراح على أوكرانيا رفع وضعها إلى مستوى "شريك" في الحلف، و"لكن دون المساس بموضوع ضمها كعضو في الناتو".

وبحسب الموقع، "يعتزم أعضاء الناتو تقديم شكل آخر من العلاقات مع أوكرانيا (إرضاءها) كنوع من إظهار الدعم السياسي للبلاد بخصوص طلبها للعضوية، لكن بالمقابل لا تزال الخطط المحددة للعضوية في الناتو بعيدة المنال عن أوكرانيا".

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في الوقت نفسه، تعتقد عدد من الدول المتشددة في أوروبا الشرقية أنه من الضروري توضيح أن "أوكرانيا ستصبح عضوا في الناتو" بعد انتهاء الصراع، وتدعو إلى وضع خطة محددة لدخولها. إلا أن دبلوماسيين آخرين من دول الناتو يرون بأنه لا توجد إمكانية لكي تنضم كييف بسرعة إلى الحلف.

وفي سبتمبر 2022، تقدمت أوكرانيا بطلب للانضمام إلى حلف "الناتو" بشكل عاجل، وأشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إلى أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وأن توجه كييف نحو حلف شمال الأطلسي، هو الذي أصبح أحد أسباب بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وفقا لوزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، لن تكون أوكرانيا راضية عن أي قرار آخر لقمة الناتو في فيلنيوس المقرر عقدها يومي 11 و 12 يوليو، سوى الدعوة للانضمام إلى الحلف.

المصدر: نوفوستي