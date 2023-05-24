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ستولتنبرغ يستبعد انضمام أوكرانيا إلى الحلف طالما استمر النزاع

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ستولتنبرغ يستبعد انضمام أوكرانيا إلى الحلف طالما استمر النزاع
Globallookpress
الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ خلال زيارة إلى كييف (صورة أرشيفية)
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أكد الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أن مسألة انضمام أوكرانيا إلى الحلف قبل انتهاء النزاع المسلح مع روسيا ليست مطروحة على الطاولة.

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وأدلى ستولتنبرغ بهذا التصريح خلال منتدى في بروكسل نظمته المؤسسة البحثية الأمريكية "صندوق نارشال الألماني".

وقال ستولتنبرغ: "أعتقد أن الجميع يدركون أن انضمام (أوكرانيا) إلى عضوية (الناتو) في خضم حرب ليس مطروحا على جدول الأعمال".

وأضاف: "القضية هي ما الذي سيحدث عندما تنتهي الحرب".

وفي وقت سابق صرح ستولتنبرغ بأن دول الحلف ستعلن في قمة فيلنيوس دعمها لانضمام أوكرانيا إلى صفوف الحلف في المستقبل، دون اتخاذ أي قرار بانضمامها.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الناتو قرر عدم توجيه دعوة إلى أوكرانيا للانضمام إلى الحلف خلال قمة يوليو في فيلنيوس، إلا أنه سيناقش إمكانية زيادة التعاون مع كييف، وتوقيت انضمامها.

المصدر: وكالات

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