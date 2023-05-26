رئيس جنوب إفريقيا يؤكد تمسك بلاده بالحياد حول الأزمة الأوكرانية

أكد رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، في احتفال إحياء يوم إفريقيا، أن بلاده لن تتخلى عن حيادها بشأن النزاع في أوكرانيا.

وحسب صحيفة "ر ب ك"، "فإنهم (الغرب) يحاولون تخويف الرئيس بفرض عقوبات على اقتصاد البلاد، لكن رأيه ثابت".

وأضاف رامافوزا: "سنحافظ على التزامنا بالحل السلمي للنزاعات أينما ظهرت".

يعود انتقاد رئيس جنوب إفريقيا للدول الغربية إلى سياستها العدوانية تجاه من "يختلفون" معهم.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "فايننشيال تايمز" أن الإدارة الأمريكية تسعى لحل خلاف الأسلحة مع جنوب إفريقيا، الشريك التجاري الأول لواشنطن في إفريقيا، والحليف السياسي والتجاري لروسيا في القارة السمراء.

المصدر: RT + وكالات