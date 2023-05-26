كتب الناشط الأمريكي في مجال حقوق الإنسان أجامو بركة، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يحجم عن العودة إلى بلاده خوفا من الانتقام بعد حادث الدرونات الجوية بالقرب من الكرملين.

وقال أجامو بركة في تغريدة على تويتر،: "وهذا يساعد في تفسير سبب تردد زيلينسكي عن الظهور في أوكرانيا مؤخرا".

This helps to explain why Zelensky doesn't seem to want to be in Ukraine lately. https://t.co/9VKWKwkfoB — Ajamu Baraka (@ajamubaraka) May 22, 2023

في وقت سابق، وصف الصحفي ماكس بلومنتال في صحيفة Gray Zone، محاولة مهاجمة مقر إقامة الرئيس الروسي بأنها خطأ فادح ارتكبه نظام كييف.

في أوائل مايو ، حاولت أوكرانيا توجيه طائرتين بدون طيار إلى مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين في الكرملين. وطبعا تمكن العسكريون الروس والهيئات الأمنية المختصة، من تعطيل هذه الدرونات بواسطة وسائط التشويش والحرب الالكترونية. واعتبرت موسكو الهجوم عملا إرهابيا ومحاولة اغتيال، بدعم من الولايات المتحدة، وشددت على أن روسيا تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية.

المصدر: نوفوستي