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مدفيديف: الصراع في أوكرانيا سيطول وربما لعقود

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مدفيديف: الصراع في أوكرانيا سيطول وربما لعقود
Sputnik
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف
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عبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف عن اعتقاده بأن النزاع في أوكرانيا قد يستمر لعقود إذا لم يتم القضاء على الطبيعة النازية لسلطة نظام كييف الحالي.

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وقال مدفيديف أمام الصحفيين أثناء زيارته إلى فيتنام: "هذا النزاع طويل جدا. ربما قد يستمر لعقود. هذه حقيقة جديدة وظروف حياة جديدة".

وأضاف أنه برأيه في حال وجود النظام الحالي في أوكرانيا "ستكون هناك 3 سنوات من المصالحة وسنتان من النزاع، ثم سيتكرر كل شيء".

وتابع: "يجب القضاء على الطبيعة نفسها للسلطة النازية في كييف".

المصدر: تاس

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