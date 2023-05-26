الدفاع الروسية تعلن عن تدمير مواقع تخزين ذخيرة للقوات الاوكرانية بصواريخ عالية الدقة

قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية نفذت ضربة صاروخية ناجحة بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة تم إطلاقها من الجو على مواقع تخزين الذخيرة للقوات الأوكرانية.

وبحسب البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:

في محور كوبيانسك، تم إحباط أعمال مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة خاركوف، وتصفية 35 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع هاوتزر Msta-B.

في محور كراسني ليمانسك، تم تصفية أكثر من 60 جنديا أوكرانيا بالإضافة إلى تدمير مدفعية ذاتية الدفع من طراز Akatsiya ، بالإضافة إلى مدافع D-20 و D-30.

في محور دونيتسك تم تصفية ما يصل إلى 190 من العسكريين الأوكرانيين، وتم تدمير مدفع هاوتزر D-30 وتم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 54 التابع للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية.

في محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه فقدت القوات الأوكرانية أكثر من 120 جنديا.

في محور خيرسون، تم تصفية نحو 30 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع هاوتزر D-30، وقاعدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز Akatsiya.

في منطقة نوفونيكولايفكا بمنطقة نيكولايف، تم تدمير محطة رادار أوكرانية للكشف عن الأهداف المنخفضة الارتفاع "ST-68UM" وتعقبها.

تم اعتراض الصاروخ التكتيكي التشغيلي Grom-2 =، وعشرة صواريخ HIMARS، وصاروخين كروز بعيدي المدى من طراز Storm Shadow.

تم تدمير 20 مسيرة أوكرانية في خاركوف ولوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيه

المصدر: وزارة الدفاع الروسية