"بلومبرغ": هولندا قد ترسل طائرات "إف-16" لأوكرانيا منتصف العام المقبل

أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادرها المطلعة أنه من المرجح أن ترسل هولندا طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا بعد تدريب الطيارين، وهو ما سيستغرق عدة أشهر.

وتمتلك هولندا حاليا 42 مقاتلة من طراز "إف-16" في الخدمة، 24 منها يستخدمها الجيش الهولندي حاليا ولا يمكن إرسالها إلى أوكرانيا حتى منتصف عام 2024. والـ 18 طائرة المتبقية كانا من المزمع 12 منها إلى شركة Draken International، إلا أن الحكومة أخّرت نقل هذه الطائرات في ديسمبر دون تفسير، مشيرة إلى السرية التجارية. وحيث أن القرار النهائي بشأن نشر الطائرات لم يتم اتخاذه بعد، فقد تتلقى أوكرانيا بعض الطائرات المعروضة للبيع، أو بعض الطائرات الـ 24 الموجودة حاليا في الخدمة، في العام المقبل، اعتمادا على جدول التدريب.

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وتؤكد الصحيفة أن هولندا تحافظ على صلاحية جميع طائراتها من طراز "إف-16" للطيران من خلال الصيانة الدورية.

وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الهولندية يوم أمس الخميس إن الحكومة ستدرس إمكانية تسليم طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا في وقت لاحق، مضيفة أن تدريب الطيارين أصبح الآن أولوية. في الوقت نفسه، تقود هولندا والدنمارك الآن تحالفا لتدريب الطيارين الأوكرانيين بدعم من بريطانيا وبلجيكا.

وقال أحد المصادر إن الحكومة الهولندية تدرس بالفعل وتناقش خطط الانتشار المحتملة مع حلفائها، وعلى الرغم من استعداد الحكومة الهولندية لمساعدة تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية في أسرع وقت ممكن، فإن تدريب الطيارين وتخطيط الانتشار والخدمات اللوجستية قد يستغرق عدة أشهر.

ووفقا لوزارة الدفاع الهولندية، قدمت هولندا حتى الآن حوالي 1.6 مليار يورو من المساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

المصدر: إنترفاكس