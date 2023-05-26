عضو في الكونغرس الأمريكي لا يمانع دخول القوات المسلحة الأوكرانية إلى روسيا

صرح عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي جيري نادلر بأنه لا يمانع دخول القوات المسلحة الأوكرانية الأراضي الروسية.

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جاء ذلك ضمن إجابته على أسئلة صحفي من الجريدة اليمينية المتطرفة The Epoch Times، حيث قال إن ليس لديه مخاوف من دخول القوات الأوكرانية الأراضي الروسية، ولن يهتم إذا ما قامت القوات الأوكرانية بذلك.

في الوقت نفسه أكد نادلر أن كييف، إذا استلمت مقاتلات "إف-16" لن تستخدمها لشن ضربات على الأراضي الروسية، ولكن فقط "للدفاع الجوي".

وكان رئيس لجنة رؤساء الأركان الأمريكية مارك ميلي قد قال من قبل إن واشنطن طلبت من كييف عدم استخدام الأسلحة الأمريكية لمهاجمة روسيا، إلا أنه، وفي الوقت نفسه، كانت لدى مجموعة الاستطلاع والتخريب الأوكرانية مدرعات أمريكية.

المصدر: RT