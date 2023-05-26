قتيل جراء قصف أوكراني على معهد للبحث العلمي في دونيتسك

صرح عمدة مدينة دونيتسك أليكسي كوليمزين بأن شخصا لقي حتفه نتيجة قصف للمدينة من جانب القوات الأوكرانية، حيث سجلت إصابة مباشرة بمبنى معهد للبحث العلمي بالمدينة.

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جاء ذلك وفق ما نشره كوليمزين بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث تابع: "وفقا للمعلومات الأولية، ونتيجة لقصف حي كالينينسكي، تم تسجيل إصابة مباشرة بمبنى معهد الأبحاث في منطقة سوف بوكروفسكي، ولقي شخص مصرعه".

وكان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا قد ذكر أن القوات الأوكرانية أطلقت 6 صواريخ على منطقة كالينينسكي السكنية بمدينة دونيتسك.

المصدر: نوفوستي