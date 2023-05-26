قناة تلفزيونية أوكرانية: سماع دوي انفجارات في كييف ومحيطها

قالت قناة ТСН التلفزيونية الأوكرانية، إنه تم سماع دوي انفجارات في عاصمة أوكرانيا مدينة كييف نفسها وكذلك في مقاطعة كييف.

وأشارت القناة إلى أن وسائل الدفاع الجوي بالقوات الأوكرانية كانت تتصدى لأهداف جوية في سماء المنطقة.

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ووفقا للقناة، في الوقت الحالي تم إعلان حالة التأهب الجوي على كامل أراضي أوكرانيا تقريبا، باستثناء المناطق الغربية.

بدأ الجيش الروسي بقصف منشآت البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يقف أكدت السلطات الروسية أنه كان من تدبير وتنفيذ المخابرات الأوكرانية. ويشمل القصف الروسي عادة، منشآت الطاقة ومؤسسات الصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية ومراكز الاتصالات في جميع أنحاء البلاد. منذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في الكثير من المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

المصدر: نوفوستي