كييف.. حوالي مليون شخص يعيشون بدون كهرباء

قال سيرغي كوفالينكو، المدير التنفيذي لشركة "ياسنو" للطاقة الأوكرانية، إن حوالي مليون ساكن تركوا بدون كهرباء في كييف.

ووفقا لكوفالينكو، هناك 159 ألف شقة معطلة حاليا في المدينة، وأكثر من 320 ألف شقة معطلة يوميا.

وقال كوفالينكو: "هناك حوالي مليون شخص في كييف لا يستطيعون التخطيط ليومهم بشكل طبيعي، والعمل بشكل طبيعي، فهذه آلاف الشركات التي تفقد فرصة العمل من أجل اقتصادنا".

وفي الوقت نفسه، فإن الإحصائيات الخاصة بمنطقة كييف "أسوأ"، لذلك ، في المساء، بقى ما يقارب من 260 ألف مستهلك بدون كهرباء، وخلال النهار كان هناك أكثر من 500 ألف.

وذكرت شركة "ياسنو" للطاقة الأوكرانية في وقت سابق أن نصف كييف تعيش بدون كهرباء، وأوضحوا أن الوضع مع إمدادات الطاقة في العاصمة الأوكرانية تدهور بشكل حاد نتيجة الضربات العسكرية الروسية على منشآت البنية التحتية للطاقة في منطقة كييف.

وصرح سابقا رئيس مجلس إدارة شركة "أوكر إينرغو" فلاديمير كودريتسكي بإمكانية استيراد كييف للكهرباء من الاتحاد الأوروبي خلال موسم التدفئة الحالي.

المصدر: لينتا.رو