ذهب ولم يعد.. رياضيو أوكرانيا يفرون من الخدمة وكييف تحدد عددهم وتنشر أسماءهم

نشرت وزارة الرياضة الأوكرانية، الجمعة، قائمة تضم 236 رياضيا لم يعودوا من الخارج بعد انتهاء المسابقات.

وتم نشر القائمة على موقع الوزارة، ومن بين الأسماء الواردة فيها لاعبو كرة السلة أندريه كوزيمياكين وألكسندر كوبيتس، ولاعبو المنتخب الأوكراني للهوكي ديمتري نيمنكو، وفيليب بانجيلوف يولداشيف، ويفغيني فاديف.

وانتهك الرياضيون الواردة أسماؤهم في القائمة المواعيد النهائية للعودة إلى أوكرانيا بعد انتهاء الأحداث الرياضية التي حصلوا من أجلها على إذن بالمغادرة.

في 24 فبراير 2022، تم تقديم نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا، وفي اليوم التالي وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة، بذلك يحظر على الرجال المطلوبين للخدمة العسكرية مغادرة البلاد.

المصدر: وكالة "ريا نوفوستي"