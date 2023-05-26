عودة 3 عناصر من الحرس الوطني الروسي من الأسر الأوكراني

أفاد المكتب الصحفي بالحرس الوطني الروسي، بأنه تم استرداد 3 من عناصر الحرس كانوا أسرى لدى الجانب الأوكراني.

وأشار المكتب في بيانه، إلى أنه تم نقلهم إلى موسكو لتلقي كل الرعاية الطبية اللازمة.

وقال البيان: "نتيجة لتنفيذ فعاليات خاصة محددة، تم إطلاق سراح ثلاثة جنود من الحرس الوطني الروسي من الأسر الأوكراني".

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وتم التنويه بأن الثلاثة وقعوا في قبضة القوات الأوكرانية منذ أكثر من ثمانية أشهر. خلال القتال نفدت الذخيرة لديهم وعلى مدى سبعة أيام، حاولوا الوصول إلى القوات الصديقة رغم وجود جريح بينهم ولكنهم وقعوا في كمين معاد. بهذا الشكل وقع العناصر الثلاثة - اثنان من أبناء أوسيتيا الشمالية والثالث من سكان إقليم ستافروبول في كمين نصبته القوات الأوكرانية.

وشكر يوري كوتوف مساعد مدير الحرس الروسي كل من شارك في إطلاق سراح المقاتلين الثلاثة.

وقال: "أود أن أشكر جميع عناصر الحرس الوطني الروسي الذين شاركوا في إطلاق سراح رفاقنا. وأود أن أشكر كذلك عناصر فاغنر وشخصيا يفغيني بريغوجين الذي شارك بشكل مباشر في فعاليات تحرير المقاتلين الثلاثة".

وشدد على أن العسكريين الثلاثة أعربوا عن رغبتهم في متابعة الخدمة في صفوف الحري الوطني الروسي بعد انتهاء فترة النقاهة.

المصدر: نوفوستي