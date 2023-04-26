قديروف يلتقي رئيس الحرس الوطني الروسي

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف أنه التقى رئيس إدارة الحرس الوطني الروسي فيكتور زولوتوف، وبحث الجانبان مسائل مهمة على جدول الأعمال.

وكتب قديروف في قناة تلغرام: "نجري باستمرار حوارات بناءة ومفيدة ومثمرة مع فيكتور زولوتوف. وهذه المرة ناقشنا عددا من الموضوعات التي على جدول الأعمال الحالي وتتطلب التشاور مع رئيس الحرس الوطني واتخاذ قرارات".

ووصف زولوتوف بأنه مثال لرفيق السلاح الحقيقي، الذي بأمكانه حل أصعب المهام وأكثرها خطورة.

وأضاف قديروف: "الشخصيات من مصاف زلوتوف يدفعون روسيا للأمام".

المصدر: نوفوستي