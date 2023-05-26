شولتس يعارض "تجميد" الصراع في أوكرانيا ويخطط لإجراء مكالمة هاتفية مع بوتين

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه يخطط لإجراء مكالمة هاتفية جديدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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وقال شولتس في حديث لصحيفة "Kölner Stadt-Anzeiger" الألمانية: "لقد مر وقت طويل منذ آخر مكالمة هاتفية. لكنني أخطط للتحدث مع بوتين مرة أخرى في الوقت المناسب".

وأفاد شولتس، سابقا، بأنه اتصل ببوتين "مرات عديدة" وأجرت "مكالمة طويلة" معه خلال العام الماضي وسيواصل القيام بذلك لاحقا. وأضاف أن الرئيس الروسي في المحادثات معه كان دائما مهذبا، رغم اختلاف المواقف، مدققا أن هذه كانت "محادثات طويلة، أحيانا لمدة ساعة أو ساعة ونصف، وأحيانا باللغة الألمانية أو مع الترجمة".

وأضاف شولتس أنه يعارض تجميد النزاع الأوكراني، معبرا عن اعتقاده أنه يجب على كييف تحديد شروط تحقيق السلام مع روسيا بشكل مستقل.

وأوضح: "على روسيا أن تفهم أنه لا يمكن أن يدور الحديث عن تحقيق نوع من السلام البارد وجعل خط التماس "حدودا" جديدة بين روسيا وأوكرانيا".

وأردف أن هذه الصيغة لتطور الأحداث ستساعد في "إضفاء الشرعية" على المناطق الروسية الجديدة. وفي الوقت نفسه لم يرد السياسي الألماني على سؤال توضيحي عما إذا كان هذا ينطبق أيضا على شبه جزيرة القرم.

وأعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، سابقا، أيضا أن روسيا تعارض تجميد النزاع الأوكراني.

المصدر: نوفوستي + RT