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شولتس يتعهد بمواصلة تسليح أوكرانيا بعد انتهاء النزاع في أراضيها

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شولتس يتعهد بمواصلة تسليح أوكرانيا بعد انتهاء النزاع في أراضيها
AP
المستشار الألماني أولاف شولتس
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أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن أوكرانيا ستستمر في تلقي أسلحة غربية الصنع حتى بعد انتهاء النزاع الحالي.

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وقال شولتس في حديث لقناة "Welt" الألمانية: "في المستقبل سيتعين علينا أيضا التحدث عن ضمانات أمنية، وهذا واضح. وتشمل هذه الضمانات الأمنية مسألة حول مدى تسليحنا لأوكرانيا في المستقبل. بعد الحرب سيتم تجهيز أوكرانيا بأسلحة غربية الصنع".

وأضاف في الوقت ذاته أن الدول الغربية لم تناقش بعد هذه الضمانات الأمنية حيث أن النزاع في أوكرانيا لم ينته بعد.

وأشار إلى أن أوكرانيا لن تصبح عضوا في حلف الناتو في المستقبل المنظور، بما في ذلك أنه مقاييس الحلف تضم العديد من الشروط التي لا يمكن لكييف تنفيذها حاليا.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سابقا، أن روسيا لا تسعى لتصعيد النزاع الأوكراني بل تسعى إلى إنهائه، غير أن الدول الغربية تتحدث باستمرار حول ضرورية مواصلة الأعمال القتالية وتزيد إمدادات السلام وتقوم بتدريب العسكريين الأوكرانيين في أراضيها. وأعلنت موسكو أكثر من مرة أن المساعدات العسكرية الغربية لا تؤدي إلا إلى إطالة أمد النزاع، في حين تصبح وسائل النقل بالأسلحة الغربية هدفا مشروعا بالنسبة للجيش الأوكراني.

المصدر: نوفوستي

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