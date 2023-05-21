المستشار الألماني: حل الأزمة الأوكرانية يجب ألا يرتبط بتجميد النزاع

صرح المستشار الألماني، أولاف شولتس، بأنه عند البحث عن حل للأزمة في أوكرانيا، يجب ألا يكون هناك أي حديث عن تجميد النزاع.

ووفقا له، فإن الكثيرين يقدمون الآن مقترحات حول كيفية ضمان السلام والأمن، وكذلك الآلية الممكنة لتسوية الأزمة في أوكرانيا، مشددا في قمة مجموعة السبع في هيروشيما على أنه "من المهم أن نفهم أن هذا لا ينبغي أن يرتبط بتجميد النزاع".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن واشنطن تسعى لحل الأزمة الأوكرانية بالسبل السياسية والدبلوماسية، وفي ذات الوقت أعلن نية الغرب مواصلة إمداد كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية.

من جانبه، صرح الممثل الصيني الخاص للشؤون الأوراسية، لي هوي، بعد مفاوضات في كييف بأنه لا يوجد دواء سحري لحل الأزمة الأوكرانية، وأنه يتعين على جميع الأطراف تهيئة الظروف للمفاوضات السلمية.

وأكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، أن دول "الناتو" غير مهتمة بتسوية سلمية في أوكرانيا، وتكثف ضخ الأسلحة لقوات كييف.

المصدر: RT + نوفوستي