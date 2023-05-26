" أوروبا أصبحت مجنونة".. مدفيديف: إذا زود الغرب كييف بأسلحة نووية سيتعين علينا توجيه ضربة استباقية

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إن أوروبا أصبحت مجنونة وتحاول تأجيج الوضع، ولم يستبعد أن تقدم الدول الأوروبية والولايات المتحدة على تزويد كييف بأسلحة نووية.

وأوضح مدفيديف في تصريح صحفي خلال زيارته لفيتنام، أن دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يمكنها أن تقدم على تزويد كييف ليس فقط بطائرات "إف -16"، ولكن أيضا بالأسلحة النووية.

وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أنه إذا حدث ذلك، فسيتعين على روسيا شن ضربة استباقية، مضيفا: "هذا يعني أن صاروخا بشحنة نووية سيصل إليهم. هناك قوانين حرب لا رجوع فيها".

وقال مدفيديف إنه "إذا تعلق الأمر بالأسلحة النووية، فيسكون من الضروري توجيه ضربة استباقية".

وأضاف أن أوروبا بلغت مرحلة الجنون، وتدفع باستمرار إلى تصعيد الوضع، بينما تنطلق الولايات المتحدة من المصالح البراغماتية وتحاول "تدمير عدوها على مدى قرون".

تجدر الإشارة إلى أن الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة كثفت إمدادات أوكرانيا بمختلف الأسلحة المتطورة، وأعلنت خلال الأيام الأخيرة عن عزمها تزويد كييف بمقاتلات "إف-16".

وفي وقت سابق أعلنت بريطانيا أنها ستزود كييف بقذائف تحتوي على اليورانيوم المنضب، وهو ما اعتبرته موسكو تطورا خطيرا.

المصدر: وكالات