الدفاع الأمريكية: نأمل بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات "إف 16" خلال أسابيع

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الولايات المتحدة تأمل بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على تشغيل مقاتلات "إف 16"، خلال الأسابيع المقبلة.

وأعرب وزير الدفاع الأمريكي خلال كلمة عبر الفيديو أمام اجتماع لمجموعة الاتصال العسكرية الخاصة بأوكرانيا، عن أمله في "يبدأ هذا التدريب في الأسابيع المقبلة".

وفي وقت سابق رجح منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، أن تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات "إف-16" سيجري في أوروبا على الأرجح ولن يكون بعيدا عن أوكرانيا.

وقال كيربي في تصريحات لشبكة "سي. إن. إن" الأمريكية، الثلاثاء الماضي: "سنبدأ في تقديم التدريب للطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف-16 والذي من المحتمل أن يجري في أوروبا، ولن يكون بعيدا عن أوكرانيا، كما فعلنا في الكثير من التدريبات الأخرى للعسكريين الأوكرانيين من قبل".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن الأحد الماضي، أن الولايات المتحدة منحت الضوء الأخضر لتزويد أوكرانيا بمقاتلات من طراز "إف-16"، وتدريب طيارين اوكرانيين على تشغيلها.

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحافي على هامش قمة مجمموعة السبع في مدينة هيروشيما اليابانية، إنه "بعد قمة مجموعة السبع سنبدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين على الجيل الرابع من مقاتلات إف-16".

وأضاف "حصلت على تعهد قاطع من زيلينسكي بأنهم لن يستخدموها [مقاتلات إف-16] للتحرك داخل الأراضي الروسية، وإنما ضد القوات الروسية داخل أوكرانيا، وسيكونون قادرين على فعل ذلك".

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أكد أن الولايات المتحدة وحلفاءها، سيقررون الجهة التي سيكون عليها تزويد كييف بمقاتلات "إف 16".

وقال سوليفان خلال إفادة صحافية، في وقت سابق من هذا الشهر، إنه "خلال الأشهر المقبلة واعتمادا على مستوى تقدم عملية تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات (إف-16)، سنعمل مع حلفائنا على تحديد المكان الذي ستنقل إليه الطائرات وعددها ومن سيقدمها".

وأضاف أن "تدريب الأوكرانيين على طائرات إف 16 يتطلب عدة أشهر".

وأكد سوليفان أن الولايات المتحدة لدى تقديمها مساعدات عسكرية لأوكرانيا، تسعى إلى الحيلولة دون أن يؤدي تصعيد التوتر إلى نشوب حرب عالمية ثالثة.

المصدر: سبوتنيك