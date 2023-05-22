البنتاغون يكشف عن مكان قواعد "إف-16" بعد تسليمها لأوكرانيا

صرح وزير القوات الجوية الأمريكية فرانك كيندال، بأن الغرب الجماعي لم يحدد بعد أين سيتم تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام مقاتلات "إف-16".

إلا أن القاذفات المقاتلة من طراز "إف-16" سوف تتمركز في أوكرانيا، وفقا لما ذكره كيندال خلال اجتماع مجموعة واشنطن للمراقبين العسكريين، حيث قال ردا على طلب لتوضيح ما إذا كانت هذه الطائرات ستكون على أراضي إحدى دول "الناتو": "يدور الحديث عن معدات أوكرانية، لهذا أفترض أنها ستكون موجودة في أوكرانيا". وكان الغرب يدرس وضع هذه الطائرات على أراضي إحدى الدول الأعضاء في حلف "الناتو"، ولكن الجانب الأمريكي لن يتمكن من القول حينها بعدم وجود مواجهة مباشرة مع روسيا.

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كذلك أكد كيندال أن الغرب الجماعي لم يحدد بعد المكان الذي سيتم فيه تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام مقاتلات "إف-16"، ولدى سؤاله عما إذا كان الحديث عن تدريب في الولايات المتحدة أو أوروبا، أجاب الوزير: "في هذه المرحلة، لم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن في 21 مايو، خلال مؤتمر صحفي، عقب قمة مجموعة الدول الصناعية السبع في هيروشيما أن الغرب سيبدأ في تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة الطائرات المقاتلة من الجيل الرابع، بما في ذلك طائرات "إف-16". في الوقت نفسه صرح مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان، بأن واشنطن ستناقش مع الدول الحليفة من سينقل تلك الطائرات إلى كييف، وأشار أنه وفقا للإدارة الأمريكية، لم يتم تضمين تلك المقاتلات في قائمة المساعدات ذات الأولوية للغرب استعدادا لشن كييف هجومها المضاد.

وتعليقا على نوايا حلفاء الولايات المتحدة بنقل طائرات "إف-16" إلى كييف، أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو يوم السبت الماضي أن الدول الغربية تواصل اتباع مسار التصعيد في الصراع الأوكراني، وأن موسكو ستأخذ ذلك في الاعتبار.

المصدر: تاس