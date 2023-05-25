أي الأسلحة الروسية الأشد خطرا على مقاتلات "إف-16" في ساحة المعركة بأوكرانيا؟

صرح الخبير العسكري والعقيد المتقاعد دانيال ديفيس بأن الطائرات الأمريكية من طراز "إف-16" سيتم تدميرها مثل الطائرات الأوكرانية من طراز "ميغ-29" إذا ما نقلت إلى ساحة المعركة.

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جاء ذلك في لقاء له على قناة يوتيوب Judging Freedom للقاضي أندريو نابوليتانو، حيث تابع الخبير: "إن طائرة (إف-16) ليست طائرة خفية، ويمكن رؤيتها، وهي معرضة بشدة لأنظمة الدفاع الجوي الروسية (إس-300) و(إس-400)، ولهجوم طائرات (ميغ-31) و(سو-35) الروسية"، وأشار إلى أن المقاتلة الأمريكية، في حال نقلها من قبل دول غربية إلى أوكرانيا، لن يمكنها سوى حماية المجال الجوي فوق العاصمة الأوكرانية كييف فقط، لكنها ستدمر إذا ما تم استخدامها في الخطوط الأمامية أو في الهجوم المضاد.

ولخص العقيد السابق في الجيش الأمريكي وجهة نظره بأن هذه المقاتلات الأمريكية "سيتم تدميرها بنفس طريقة تدمير طائرات (ميغ-29) الأوكرانية".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قد قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر توريد طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا من بين أولوياتها.

المصدر: يوتيوب