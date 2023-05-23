الكرملين يعلق على قرار الغرب دعم أوكرانيا بـمقاتلات إف 16

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الدول الغربية التي تزود أوكرانيا بالأسلحة، تتورط أكثر فأكثر في النزاع.

وخلال تعليقه على أنباء أشارت إلى بدء تدريب الطياريين الأوكرانيين على قيادة مقاتلات "إف-16"، وعزم بعض الدول بدء إرسال هذه الطائرات إلى أوكرانيا، أضاف بيسكوف: "تنخرط دول الغرب الجماعي بشكل متزايد في هذا النزاع".

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وشدد بيسكوف على أن ضخ الأسلحة الغربية إلى كييف، بما في ذلك طائرات "إف-16"، لا يمكنه بتاتا تغيير الوضع بشكل أساسي في ساحات القتال.

في وقت سابق، ذكرت صحيفة بوليتيكو نقلا عن مستشار وزير الدفاع الأوكراني يوري ساك، أن هولندا قد تصبح أول دولة تنقل طائرات مقاتلة من طراز "إف-16"، إلى كييف.

وقال بيسكوف: "بالنسبة للمواعيد، لا نستطيع أن نحكم، ولكن من الواضح أن هذه الدوامة مستمرة على أساس متزايد لتوفير أنواع مختلفة من الأسلحة الأكثر تقدما. من الواضح أنه تم اتخاذ قرار بإضافة طائرات مقاتلة إلى القائمة، ولكنها ومثل جميع أنواع الأسلحة الأخرى، لن تستطيع تغيير الوضع بشكل جذري في الجبهة".

ووفقا للمستشار ساك، تأمل أوكرانيا باستلام ما يصل إلى 50 مقاتلة من طراز"إف-16".

المصدر: نوفوستي