بوريل: يسعدني إعلان بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على "إف-16"

قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، إن عملية تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات "إف-16" بدأت بالفعل في العديد من البلدان، وبالذات في بولندا.

وأشار بوريل، لدى وصوله إلى اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى أن كييف ستستلم هذه المقاتلات في المستقبل القريب.

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وأضاف بوريل: "يسعدني أن أبلغكم أن تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف-16، قد بدأ بالفعل في عدة دول، بما في ذلك في بولندا، وسيستغرق الأمر بعض الوقت ولكن كلما كان ذلك أسرع كان ذلك أفضل، وهذا سيفتح الباب لتسليم هذه الطائرات قريبا".

وتابع بوريل القول: "يصل النقاش في الاتحاد الأوروبي دائما إلى هدفه. في البداية كان الجميع متشككا جدا بشأن الدبابات، ونحن تمكننا من تحقيق ذلك، ثم كان الأمر نفسه بالنسبة للطائرات. بمرور الوقت، سنحل جميع مشاكل توريد الأسلحة إلى أوكرانيا".

المصدر: تاس